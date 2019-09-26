هل سيعيد بديع أبو شقرا الثنائية مع كارول سماحة ؟ هذا ما كشفه لـ"فوشيا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يسعى الممثل بديع أبو شقرا دومًا إلى اختيار أدواره بعناية، من خلال الحبكة المميزة التي تغني مسيرته الفنية وأرشيفه؛ ما يجعله رقمًا صعبًا.

وها هو هذا الممثل المتألق يبدع هذه الأيام من خلال مشاركته في مسلسل " بردانة أنا" و " بالصدفة" وهو من إبداع الكاتبة كلوديا مرشليان.

الفيديو المرفق يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل بديع أبو شقرا؛ إذ تحدث عن الصدفة وتأثيرها على الشخصية التي تقمصها.