تامر حسنى يحيى اليوم حفلاً غنائيًا بطريق مصر - الإسماعيلية

القاهرة - لايف ستايل يحيى النجم تامر حسنى اليوم الخميس حفلاً غنائياً ضخماً داخل إحدى الجامعات الخاصة بطريق مصر - الإسماعيلية، وذلك استقبالا للعام الدراسى الجديد، وسط حضور الآلاف من الطلاب، وبعض الإعلاميين والشخصيات العامة، ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك". قد يهمك ايضاً: برومو فيلم تامر حسني يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة

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