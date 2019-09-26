نسرين طافش تخطف الأنظارفي مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار الحضور خلال تواجدها، مساء أمس، بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة المقامة حاليا.

وأطلت نسرين طافش بفستان فوشيا اللون بدون حمالات، أظهر جمالها وأنوثتها، ونالت الصور العديد من التعليقات الإيجابية من قبل حضور المهرجان وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام، وتقام دورته الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية

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