شيرين عبدالوهاب تحسم أخبار حملها وإجهاضها في حفلها

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها الكبير الذي حضر حفلتها بجملة نفت فيها الأخبار المتداولة عن حملها، حيث قالت "إني لستُ بحاملٍ" وسط صيحات الجمهور الذي لم يتوقّع منها هذا التصريح على الملأ.

ورغم عودتها إلى نشاطها والظهور مجدداً على مواقع التواصل والإعلام، إلا أن شيرين عبد الوهاب أقلقت الجمهور أيضاً بسبب بكاءها المتكرر في حفلها بجدة أمس وتأثرها باستقبال الجمهور لها وكذلك بسبب اختفائها الطويل والمفاجئ والذي لم تكشف حتى الآن عن الأسباب الحقيقية ورائه.

ونفت شيرين عبد الوهاب في الحفل خبر حملها وقالت مازحة "أنا لست بحامل"، وهو الأمر الذي تردد حولها بسبب تواجدها في أمريكا طوال الصيف، بالإضافة إلى تردد انها تعرضت للإجهاض لذلك قررت العودة لاستكمال أنشطتها الفنية، ولكنها تحدثت مع وسائل الإعلام في كواليس حفلها ونفت أيضاً حدوث هذا الأمر.

وقالت شيرين عبد الوهاب إنها كانت في أجازة طوال الصيف وأنها عادت بسبب طلب جمهورها، وأضافت:" أنا زي ما قولت كنت في أجازة ولا كنت حامل ولا أجهضت.. كل الكلام اللي اتقال ده لا أساس له من الصحة وأقسم بالله ما حقيقي.. مش بكذب في حاجة"، وكشفت عن اعتذارها عن "ذا فويس" بسبب عدم ملائمة ظروفها مع تصوير البرنامج هذا العام.

كما أستعانت شيرين بزوجها حسام حبيب، وطلبت منه الصعود إلى المسرح لتقديم رسالة حب لمصر والسعودية، قبل أنْ تغالبها الدموع، والتي أكّدت أنها لا تستطيع التعبير، وختمت بعد ذلك بقولها "إللي مالوش كبير يشتري له كبير".

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وبعد انقطاع فنيّ كبير، حضرت شيرين واستقبلها حضور جماهيريّ رائع كان ينادي بإسم شيرين قبل بدء الحفل، وهو ما اضطرّ شيرين للبكاء مطالبةً الجمهور بالتوقّف.

الحفل الذي أقيم في جدّة، وأحياه كلا من رابح صقر وشيرين عبدالوهاب والفنانة السعودية وعد جاء ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطنيّ، وهو الحفل الذي يعتبر حتى الآن الأبرز بعد أنْ اكتظّت جنبات المسرح بالجمهور.

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