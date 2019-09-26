فنانون يظهرون للمرة الأولى على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

ظهر عدد من نجوم الفن للمرة الأولى على السجادة الحمراء منذ انطلاق مهرجان الجونة السينمائى وذلك في احتفالية "السينما في حفل موسيقي" التي تقام علي ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة.

وكان أبرز الخاضرين، الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة أيتن عامر، الفنان أحمد رزق، الفنانة إنجي المقدم، الفنان صبري فواز، الفنان سيد رحب.

وحضر الحفل أيضًا الفنان إياد نصار، صبا مبارك، أمينة خليل، أيتن عامر، مي عمر، هاني رمزي، هنا شيحة، نجلاء بدر، إنجي المقدم، باسم سمرة، إيناس الدغيدي، رشا مهدي، محمد فراج، ليلي علوي، يسرا اللوزي، شيرين رضا، نسرين طافش، لقاء الخميسي، المطرب أبو، بشري، إيمان العاصي، درة، صبري فواز، أحمد رزق، أروي جودة، عمرو منسي محمد كريم، صبري فواز، شادي الفونس، مي وميار الغيطي.

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ويقود الحفل، الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت، وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

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