ريا أبى راشد تحتفل بعيد ميلاد النجم ويل سميث على طريقتها الخاصة

القاهرة - لايف ستايل احتفلت الإعلامية ريا أبى راشد بعيد ميلاد النجم العالمى ويل سميث، على طريقتها الخاصة، على السجادة الحمراء بمهرجان فى المجر. وعلقت "ريا" على الفيديو قائلة: "أحتفل بعيد ميلاد ويل سميث وأغنى لك (Happy Birthday) وكل عام وأنت بخير يا رجل العذراء".. أشعر بالحرج الشديد من صوتى الغنائى". قد يهمك ايضاً: ويل سميث "عفريت" لـ"بطل مصري" في فيلم جديد

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