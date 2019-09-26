جراءة إيمان العاصي تُثير الجدل في مهرجان الجونة السينمائي

حرصت الفنانة إيمان العاصي، على حضور الحفل الموسيقي المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت «العاصي» بإطلالة جريئة ورقيقة، حيث ارتدت فستان طويل مفتوح من الجانبين، نال إعجاب الحضور، وأحدث حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب جرأته.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام، وتقام دورته الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

Advertisements

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.

قد يهمك ايضاً:

إيمان العاصي ونرمين ماهر تحتفلان بعيد ميلاد ابنة دنيا المصري