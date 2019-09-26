«شيرين» تقبل يد زوجها في حفل السعودية و«حبيب» يوجه رسالة للرئيس والجيش

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى الشعب المصري، خلال إحياءها لحفل العيد القومي للمملكة السعودية الـ 89 قائلة: "الوطن غالى أوى .. وأنا أخدت عهد على نفسي ما اتكلمش ولا أقول أي حاجة أحس بيها، بس إحنا في وضع لازم نقول فيه كلمة حق وأطلب حسام جوزي يساعدني فيها، لأن هو اللي بيعرف يتكلم وهو ضهري وسندي لتقوم بعدها بتقبيل يده أمام الحضور".



وصعد الفنان حسام حبيب إلى المسرح ليكمل الكلمة قائلا: " في البداية أوجه التهنئة إلى المملكة العربية السعودية بيومها الوطني وإلى الملك سلمان وولى العهد السعودي، واسمحوا لي أن أوجه كلمة لرئيسنا المصري عبدالفتاح السيسي وجيشنا .. احنا في ضهركم وربنا ينصركم دايما "، الأمر الذي أبكى الفنانة شيرين .



ويعتبر هذا الحفل الظهور الأول للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد فترة غياب أرجعها البعض أنها بسبب الحمل وهو ما نفته خلال الحفل .

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وتألقت شيرين خلال الحفل بباقة مميزة من أجمل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وكذلك أغنيتها الأخيرة "الحب خدعة" والتي غنتها باللهجة الخليجية للمرة الأولى

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