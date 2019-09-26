نقابة المهن الموسيقية تستنكر التصرفات الصادرة من ذوي التوجهات المشبوهة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية منذ قليل بيان صحفي تعلن فيه عن تضامنها مع مؤسسات الدولة من جيش وشرطة ووقوفها خلق قرارات الإصلاح التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت النقابة عن رفضها لكل التصرفات الصادرة من ذوي التوجهات المشبوهة الذين يحاولون البحث عن أدوار لهم والشهرة بالشارع المصري على حساب الشعب من خلال الترويج لمساندتهم مطالب محدودي الدخل.

وجاء البيان كالأتي:

تعلن نقابة المهن الموسيقية عن تأييدها للدولة المصرية الحديثة لاستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة.

وتؤكد النقابة ونقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس إدارتها وجمعيتها العمومية على دعم مؤسسات الدولة الوطنية ضد كافة الدعوات المشبوهة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتيارات السياسية الداعمة له لإثارة الفوضى.

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كما تستنكر النقابة كل التصرفات الصادرة من ذوي التوجهات المشبوهة الذين يحاولون البحث عن ادوار لهم والشهرة بالشارع المصري على حساب الشعب من خلال الترويج لمساندتهم مطالب محدودي الدخل.

كما يؤكد كل أعضاء النقابة والجمعية العمومية على وقوفهم خلف تحالف القوى الوطنية والأحزاب المصرية لمواجهة كافة الدعوات المشبوهة لإثارة الشارع المصري لتحقيق أهداف سياسية أو فئوية لصالح جماعة أو قوى سياسية بعينها دون النظر لمصالح البلاد العليا.

وتؤكد النقابة على صمود الشعب المصري وصلابة الجبهة الوطنية والعزم على تحقيق الأهداف القومية دعماً لمسيرة التقدم والازدهار لمصرنا الغالية التي تتحقق بسواعد أبنائها الشرفاء ضد قوى التخلف والظلام والشر والإرهاب من أجل حياة كريمة

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