«الملك لير» تواصل عروضها في القاهرة وتستعد لجولتها العربية الثانية

تواصل مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، عروضها الناجحة بالقاهرة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على مسرح"كايرو شو" بالتجمع الخامس طوال شهري سبتمبر وأكتوبر، بينما تستعد "كايرو شو" لإنهاء تجهيزات سفر المسرحية أول نوڤمبر المقبل للمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في ثاني الجولات العربية للمسرحية، بعد مشاركتها بموسم جدة خلال يوليو الماضي والتي حققت نجاحا كبيرا واقبالا غير مسبوق.

وقال مصدر مسئول في "كايرو شو"، إن عروض المسرحية في سبتمبر وأكتوبر تعتبر فرصة جيدة للجمهور الذي لم يتمكن من مشاهدة "الملك لير"، خلال إجازات الصيف، إلى جانب شباب الجامعات الذين لاحظنا اهتمامهم الخاص بالعروض الكلاسيكية الراقية.

"الملك لير" يشارك في بطولتها إلى جانب الفنان يحيى الفخراني، النجوم أحمد فؤاد سليم، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وأحمد فهيم، وأيمن الشيوي، وناصر سيف، وحمادة شوشة، وهي من إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى

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