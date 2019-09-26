فستان غادة عادل في الجونة يُثير عاصفة على «السوشيال ميديا»

أثارت النجمة غادة عادل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بسبب فستانها الذي ظهرت به الليلة في مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت غادة عادل فستان أزرق اللون مكشوف الصدر خلال حضورها عرض الفيلم التونسي "حلم نورا" بطولة الفنانة هند صبري، وحرصت على التقاط الصور لها على السجادة الحمراء للمهرجان بمفردها وبصحبة زميلاتها.

يذكر أن غادة عادل من النجمات اللاتن تحرص على حضور كافة فعاليات المهرجان، وتتواجد بصورو يومية في عروض الأفلام بسينما مسرح المارينا.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام، وتقام دورته الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

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ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية

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