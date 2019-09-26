القاهرة - لايف ستايل باطلالة كلاسيكية سوداء.. هند صبري تحتفل بعرض "حلم نورا" في الجونة، احتفلت النجمة هند صبري بعرض فيلمها التونسي "حلم نورا" بمهرجان الجونة السينمائى. وظهرت هند مرتدية فستانا اسود كلاسيكي وحر صت على التقاط الصور مع فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء للمهرجان. ويعرض المهرجان العديد من الافلام السينمائية والروائية الطويلة، وأميزهم فيلم «ألم ومجد» وهو من إخراج بيدرو ألمودوفار، ومن بطولة أنتونيو بانديراس، وهو حاصل علي جائزة أفضل ممثل، فى مهرجان كان السينمائي وفيلم «سيدة النيل» للمخرج عتيق رحيمي، والفيلم التسجيلي كاميرا أفريقية إخراج فريد بوغدير قد يهمك ايضاً: هند صبري تُعد أول فنانة عربية تفوز بجائزة "السينما للنجوم "

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