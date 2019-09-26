حلا شيحة تعترف بتجميل أنفها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اعترفت الفنانة المصرية حلا شيحا، أنّها خضعت لعملية تجميل لأنفها. وذلك في حديثها لبرنامج "ET بالعربي"، حيث أشارت إلى أنّها تشعر بالإرتياح لأنها كانت تريد إجراء هذه العملية منذ فترة. كما ردت على الإنتقادات التي طالتها على خلفية جلسة التصوير التي خضغت لها مؤخراً. وقالت أن هذه الصور ليست Extreme. أي غير مبالغ فيها، ولا تستدعي كل هذا الهجوم لأنها بسيطة للغاية وغير مستفزة ولا تجرح العين.

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