شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى اليوم حفلاً غنائيًا بطريق مصر - الإسماعيلية.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى اليوم الخميس حفلاً غنائياً ضخماً داخل إحدى الجامعات الخاصة بطريق مصر - الإسماعيلية، وذلك استقبالا للعام الدراسى الجديد، وسط حضور الآلاف من الطلاب، وبعض الإعلاميين والشخصيات العامة، ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك".

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان "مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسنى، وإخراج سارة وفيق.