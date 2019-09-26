"تزوجت مطربا شهيرا والحجاب لم يبعدها عن الفن".. حكايات بطلة "الواد سيد الشغال"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل، بعيد ميلادها الـ69، إذ ولدت في 26 سبتمبر 1950، وبدأت حياتها الفنية وهي طفلة من خلال برامج الاطفال في الإذاعة والتليفزيون، وبرزت راقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، وابتعدت عن السينما فترة بسبب قيامها بالسفر مع الفريق خارج البلاد.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل:

- البداية الفنية:

اكتشفها المخرج حسين كمال، وأشركها بدور بسيط في فيلم "البوسطجي"، ولكن كان بابها لبطولة 18 فيلما، من ضمنها فيلم "آخر العمر" مع الفنان محمود عبد العزيز، وفيلم "تزوير في أوراق رسمية"، و"المدمن" وغيرها من الأفلام الناجحة.

قامت الفنانة مشيرة إسماعيل ببطولات عديدة في المسلسلات التليفزيونية، منها مسلسل "دموع في عيون وقحة" في دور "جوجو"، ومسرحية "الواد سيد الشغال" في دور هدى "بعد اعتذار سوسن بدر".

حصلت على درجة فنان ممتاز في سن الـ21، وهذه الدرجة تعادل في المسمى الوظيفي درجة مدير عام، وكانت من أوائل الفنانين الذين حصلوا على هذا اللقب في هذا العمر.

مشيرة إسماعيل تتحدث عن أعمالها الفنية

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الحجاب في حياتها

اختفت الفنانة مشيرة إسماعيل لفترات قصيرة، عن الساحة الفنية بعد ارتدائها الحجاب، لكنها لم تعلن أبدا اعتزالها التمثيل، وزعم البعض أنها قررت الاعتزال، ولكن مشيرة أوضحت، في لقاءات صحفية، أن الأمر لاعلاقه له بالتمثيل، وقالت: "الحجاب لا يتعارض مع رسالتها الفنية".

وجاءت شائعة اعتزالها التمثيل، بسبب غيابها في الفترة من 2002 بعد مسلسل "الإمبراطور"، لتعود عام 2012، بمسلسل "9 جامعة الدول" من بطولة الفنان خالد صالح، ثم قدمت عدة أعمال منها مسلسل "الخانكة" مع غادة عبدالرازق، ومسلسل "الكبير- الجزء 5" مع أحمد مكي، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "يوم من الأيام" في سنة 2017.

قدمت الفنانة مشيرة إسماعيل دور "سحر في مسرحية العيال كبرت، ولكنها اعتذرت قبل تصوير المسرحية، لتصورها الفنانة نادية شكري.

مشيرة إسماعيل في برنامج 8 الصبح

الحياة الشخصية

تزوجت الفنانة مشيرة إسماعيل من الفنان "الشاب وقتها" علي الحجار، وقالت إن أهلها اعترضوا على الزواج في البداية بسبب سوء أحواله المادية، لأنه كان في بداية مشواره الفني، ولكن لم يستمر زواجهما كثيرا، فبعد عامين ونصف أعلنا انفصالهما دون إبداء الأسباب، وانجبت مشيرة إسماعيل من علي الحجار، ابنتهما مشيرة، ولم تتزوج بعد علي الحجار مرة أخرى، وظهرت مشيرة علي الحجار وهي تغني مع والدها في حفل ساقية الصاوي.