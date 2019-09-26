خاص| محمد علي رزق عن "بحر": "الناس حبت هيما والمسلسل وضعني في منطقة جيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان محمد علي رزق أن مسلسل"بحر" يعد تجربة مهمة بالنسبة له، مشيرا إلى أن أي تجربة يخوضها، هي مهمة في حياته حتى ولو مشهد واحد بالعمل، لأنها خطوة جديدة أمام الجمهور، قد تدفعه للأمام أو تؤخره خطوة.

وقال رزق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شخصية هيما التي يجسدها في"بحر" وضعته في منطقة جيدة عند الجمهور، وأضافت له رصيد عند الناس لكونها شخصية جديدة عليه، بالإضافة إلى أن الناس أحبت شخصية هيما.

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وأضاف، أنه عندما كان يحضر للشخصية قبل تصويرها، لم يكن ينظر إلى "هيما" كونه صديق ماجد المصري، حتي لا يهمش الشخصية، بل ذاكرها من جانب أن "هيما بني آدم حياته فيها شخص اسمه بحر".

ويجسد الفنان محمد علي رزق، في المسلسل شخصية "هيما" صديق "بحر" ماجد المصري، الذي يقف بجانبه في الظروف الصعبة، التي يمر بها في حياته طول الأحداث الدرامية بالعمل، وشخصيته تمثل نقطة تحول في المسلسل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة: ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، وميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.