تراند اليوم : فنانتان شهيرتان تخضعان للتحقيق أمام "مباحث الآداب"

استدعى مكتبا الآداب ومكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي في لبنان، فنانة وفاشينستا على خلفية محادثة هاتفية بينهما، تم تداوله على نطاق واسع، لما تتضمنه من اتهامات بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة، فإن سبب استدعاء الفنانتين الشهيرتين يعود إلى الإساءة للآداب العامة، ومن المرجح أن يطلب منهما التوقيع على تعهد بعدم نشر أي ما من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة حتى الخلافات التي بينهما.

كانت الفتاتان نشرتا فيديوهات فاضحة انتشرت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب خلاف حصل بينهما وتبادلتا الاتهامات والشتائم، قبل أن تنتشر لهما مكالمة مصوّرة.