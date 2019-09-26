تراند اليوم : بعد سبه لـ"محمد علي" .. فنانة شهيرة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس...

كشفت فنانة شهيرة الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.

وقالت الفنانة "هنا شيحة" في لقاء مع برنامج "MBC Trending" : "قرار انفصالي ليس عيبا في أو في زوجي السابق .. انفصلنا لأن حياتنا اليومية (مركبتش) سوا".

وأضافت: "اتخذت قرار الانفصال لأنني صادقة مع نفسي ولا أرغب في إيذاء أحد

.. أيضا لا يهمني كلام الناس .. أنا أتخذ قراري في حال لم أكن سعيدة ، والآن أشعر بالسعادة بسبب عودتي لأبنائي".

وكان "فلوكس" ظهر قبل أيام ليعلق على الدعوة التي يطلقها المقاول و الفنان محمد علي للتظاهر بمصر.

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وقال الفنان المصري " أحمد فلوكس" في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية

بـ"انستجرام" : "دا جبان و (حيــ.....) .. و (خـــ...) لأن خولت له نفسه الإيقاع بين الجيش والشعب".

وأضاف: "فيه مشاكل والأسعار ارتفعت .. دا بيحصل في كل الدول .. مش عندنا بس.. ولو الصحة فيها مشكلة .. طب الدكاترة والممرضات دول منين.. مش من

الشعب؟".

واستدرك: "محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وانا واحد من

الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الان اعانى من ازمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية".

