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تراند اليوم : بعد سبه لـ"محمد علي" .. فنانة شهيرة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس...

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كشفت فنانة شهيرة الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.

وقالت الفنانة  "هنا شيحة" في لقاء مع برنامج "MBC Trending" : "قرار انفصالي ليس عيبا في أو في زوجي السابق .. انفصلنا لأن حياتنا اليومية (مركبتش) سوا".

وأضافت: "اتخذت قرار الانفصال لأنني صادقة مع نفسي ولا أرغب في إيذاء أحد
.. أيضا لا يهمني كلام الناس .. أنا أتخذ قراري في حال لم أكن سعيدة ، والآن أشعر بالسعادة بسبب عودتي لأبنائي".

وكان "فلوكس" ظهر قبل أيام ليعلق على الدعوة التي يطلقها المقاول و الفنان محمد علي للتظاهر بمصر.

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وقال الفنان المصري " أحمد فلوكس" في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية
بـ"انستجرام" : "دا جبان و (حيــ.....) .. و (خـــ...)  لأن خولت له نفسه الإيقاع بين الجيش والشعب".

وأضاف: "فيه مشاكل والأسعار ارتفعت .. دا بيحصل في كل الدول .. مش عندنا بس.. ولو الصحة فيها مشكلة .. طب الدكاترة والممرضات دول منين.. مش من
الشعب؟".

واستدرك: "محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وانا واحد من
الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الان اعانى من ازمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية".

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