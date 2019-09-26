بالفيديو: فنانة خليجية تتحدث عن الشبه بينها وبين شيرين

ظهرت الفنانة الكويتية أبرار في مقطع فيديو جديد أحدث ضجة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشارت فيه إلى الشبه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وقالت إنه يتم فهم ما تقوله الأخيرة بشكل خاطئ رغم صفاء نواياها.

وأعربت عن حبها الكبير للفنانة المصرية، مضيفة أنها تشعر بأنها نصفها الآخر. وتابعت: “أخاف أختي وأنا ما أدري”.

وأشارت إلى أنه تتم إساءة فهمها أحياناً تماماً مثل شيرين عبد الوهاب. وأثنت على تميز شخصية الأخيرة.

ويذكر أن الفنانة المصرية أحدثت ضجة مؤخراً بعد ما فعلته خلال إحيائها حفلاً لمناسبة اليوم الوطني السعودي.

ودعت زوجها الفنان حسام حبيب للتحدث أمام الجمهور محاولة تقبيل يديه. كما لفتت إلى أنها قطعت عهداً على نفسها بألا تتكلم مجدداً.