كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - حلت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ” بدور البراهيم ” ضيفة في برنامج ” ع السيف ” والمذاع على قناة ” atv ” الكويتية .
وهاجمت بدور البراهيم أثناء اللقاء الرجال الذين ينتقدونها ويهاجمونها بشكل مستمر ووصفتهم بإنهم ” ذبابا السوشيال ميديا ” .
كما قامت بتصنيف هؤلاء الرجال إلى ثلاثة أنواع النوع الأول هم ” الذكور المتحولين ” والنوع الثاني هم ” الذكور الناعمين ” والنوع الثالث هم ” المتعاطين نعل ” على حد قولها .
واكدت إنها لا تهتم بمن يهاجمها لإنها لا تعمل على إرضائهم .. فقالت : ” هذا ما كان ينقصني إني أرضيهم ” .
وبسؤالها حول تصريحاتها بطلبها مهر زواج بقيمة مليون ريال أكدت على إنه من حقها أن تطلب ذلك .. وأن من انتقدها من متابعيها حول هذا الأمر ما هم إلا مرضى و يعانون من النقص والمستقعدين .
كانت هذه تفاصيل خبر بدور البراهيم تهاجم من ينتقدها من الرجال وتصفهم ب ” ذباب السوشيال ميديا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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