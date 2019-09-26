بدور البراهيم تهاجم من ينتقدها من الرجال وتصفهم ب ” ذباب السوشيال ميديا “

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - حلت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ” بدور البراهيم ” ضيفة في برنامج ” ع السيف ” والمذاع على قناة ” atv ” الكويتية .

وهاجمت بدور البراهيم أثناء اللقاء الرجال الذين ينتقدونها ويهاجمونها بشكل مستمر ووصفتهم بإنهم ” ذبابا السوشيال ميديا ” .

كما قامت بتصنيف هؤلاء الرجال إلى ثلاثة أنواع النوع الأول هم ” الذكور المتحولين ” والنوع الثاني هم ” الذكور الناعمين ” والنوع الثالث هم ” المتعاطين نعل ” على حد قولها .

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واكدت إنها لا تهتم بمن يهاجمها لإنها لا تعمل على إرضائهم .. فقالت : ” هذا ما كان ينقصني إني أرضيهم ” .

وبسؤالها حول تصريحاتها بطلبها مهر زواج بقيمة مليون ريال أكدت على إنه من حقها أن تطلب ذلك .. وأن من انتقدها من متابعيها حول هذا الأمر ما هم إلا مرضى و يعانون من النقص والمستقعدين .