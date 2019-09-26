كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يجمعها بصور مع ابنتها وأرفقته بأغنية عن الأم وعلقت عليه :أراك قريبا ..النفس والروح!
وكان من المعروف ان مي قد تنازلت عن حضانه ابنتها لزوجها السابق السيد أسامة شعبان من اجل مصلحتها وقالت ان ابنتها سارة كبرت واصبحت بحاجة الى وجود رجل يحميها فكان لا بد من ان تعيش مع والدها باستقرار الا انه يبدو ان مي لا تستطيع مقابلة ابنتها عندما تريد فعبرت عن حزنها بهذا الفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو مؤثر.. مي حريري لابنتها: أراك قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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