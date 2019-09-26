شاهد.. حقيقة مغادرة الجمهور لحفل أحلام في الرياض وهي على المسرح؟

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إنتشار مقاطع فيديو أُشير من خلالها إلى مغادرة الجمهور لحفل الفنانة الإماراتية ​أحلام​ في الرياض والذي أحيته ضمن فعاليات الموسم الوطني السعودي الـ 89 .

ويظهر في هذه الفيديوهات كراسي قاعة حفل أحلام في الرياض فارغة وأنها تغني بحضور جمهور قليل، ولكن في المقابل دافع عدد كبير من جمهور أحلام عن حفلها هذا، وناقضوا هذا الكلام مؤكدين على تصدر هاشتاغ حفلها “أحلام في الرياض” التراند العالمي.

ودافع البعض الآخر عن الموضوع، مشيرين إلى أن فقرة أحلام كانت الأخيرة، وكان قبلها ثلاثة فنانين هم حسين الجسمي، عباد الجوهر وراشد الفارس، فهي صعدت على المسرح في الساعة الواحدة والنصف فجراً إستمر حفلها حتى الساعة الثالثة فجراً، مشيرين إلى أن الفيديوهات المتناقلة كانت مع قرب انتهاء حفل الفنانة الإماراتية، وجاء بعد مرور 6 ساعات على الحفل الذي ضمّ 4 نجوم لافتةً إلى أنه من الطبيعي أن يكون الجمهور عانى من الإرهاق من كثرة ساعات الحفل.