كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - نشر الفنان الشاب ” أحمد خالد صالح ” نجل الفنان الراحل ” خالد صالح ” صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” إحياءا للذكرى الخامسة لوفاة والده .
ظهر بالصورة أحمد خالد صالح برفقة والده وهم يلتقطون صورة ” سيلفي ” أمام المرآة .
وكتب أحمد في تعليقه على الصورة قائلا : ” ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعك بالصالحين ويجمعنا بيك على خير يا والدي .. خالد صالح الذكرى الخامسة ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيه ومن نجوم الوسط الفني على الصورة من بينهم كلا من الفنانين : ” مصطفى خاطر ” و ” تارا عماد ” و ” مي كساب ” موجهين الدعوات للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة .
يذكر أن الفنان الراحل خالد صالح توفي يوم الخامس والعشرون من سبتمبر لعام 2014 بعد صراع مع المرض .
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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يوجه رسالة إلى والده في الذكرى الخامسة لوفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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