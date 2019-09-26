محمد هنيدي: تكريم الممثل الكوميدي أمر نادر.. وجائزة مهرجان الجونة تعني لي الكثير

متابعة بتجــــــــــــرد: أعرب نجم الكوميديا المصري، محمد هنيدي، عن سعادته بالتكريم الذي منحه له مهرجان الجونة السينمائي.

وقال هنيدي في تصريحات له: “سعيد بالتكريم، وفكرة تكريمي من مهرجان سينما شيء كبير بالنسبة لي خصوصا أن تكريم نجوم الكوميديا لا يحدث إلّا نادرا”.

ووصل محمد هنيدي إلى مدينة الجونة السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر في الغردقة، للمشاركة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث سيتم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

ويمنح مهرجان الجونة السينمائي كل عام ثلاث جوائز فريدة للإنجاز الإبداعي أحدها لنجم مصري والثانية لنجم عربي، والثالثة لنجم عالمي.

وأعلن المهرجان هذا العام عن منح الجائزة للنجم المصري محمد هنيدي، وصانعة الأفلام الفلسطينية المرموقة مي مصري، ولم يكشف حتى الآن عن الاسم الثالث المقرر إعلانه في حفل الختام غدًا الجمعة.