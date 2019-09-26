نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 16 دقيقة مضت التعليقات على بلقيس تحتفل باليوم الوطنيالسعودي الـ89 ما بين دبي والقصيم مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: بشعار يحمل الأخوة والمحبة التاريخية التي تجمع السعودية والإمارات، أحيت النجمة بلقيس فتحي حفلين غنائيين ناجحين بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ89، وذلك ما بين مدينة دبي بالإمارات ومنطقة القصيم في السعودية.

وأعربت بلقيس عن سعادتها بالمشاركة بهذه الإحتفالات التي تحمل الطابع الوطني، وقالت: “أهنِّئ الشعب السعودي والقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية لتوحيد المملكة الـ89، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والطمئنينة، ويعزز مسيرة التقدم والازدهار فيها، وأن يديم على شعبها المحبة”.

وفي مدينة دبي بمنطقة “سيتي ووك”، وضمن إحتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني للسعودية، وبحضور جمهور غفير من الذين تجمعوا في منطقة الحفل، أحيت بلقيس أولى حفلاتها الغنائية يوم 19 سبتمبر، مرتدية ثوبًا أعد خصيصًا للمناسبة كتب عليه (I love KSA)، فقدّمت على مدار ساعة ونصف الساعة من الوقت مع مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها وسط فرحة الحضور وحماسهم.

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وفي منطقة “القصيم” بالسعودية، وضمن حفلات المملكة باليوم الوطني، كان اللقاء مع الجمهور السعودي بحضور غفير من مختلف الأعمار، فطلبت منهم بلقيس أداء النشيد الوطني السعودي معها، وسط الأعلام الخضراء التي زيَّنت جنبات المسرح، لتسجل في تاريخ المنطقة “أول فنانة ومطربة تغني في منطقة القصيم” بعدما سجلت حضورها كأول فنانة تغني بالمملكة كافة في حفل جماهيري قبل حوالي السنتين، حيث قالت: “الوقوف على خشبة مسارح الفن في السعودية يضيف إلي ولغيري الكثير، خاصةً الغناء في منطقة القصيم التي لها مكانة خاصة في قلبي، لكوني أول فنانة تغني على مسارحها، وأتقدم بالشكر لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على هذه الحفلة المميزة تنظيمياً وبدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه”.

وقدّمت بلقيس مجموعة كبيرة من أغنياتها، من بينها الأغنية الوطنية الشهيرة “فوق هام السحب”، بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، لتترك المسرح بعدها للفنان السعودي القدير راشد الماجد الذي التقت به في كواليس الحفل بحضور سالم الهندي رئيس مجلس إدارة شركة روتانا.