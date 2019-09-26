منافسات حماسية بين 16 طالبًا وطالبة على الفوز باللقب ضمن برنامج “تحدي القراءة العربي”

متابعة بتجـــــــــرد: يتنافس 16 طالباً وطالبة عبر سلسلة من التحديات والاختبارات على الفوز باللقب ضمن برنامج تلفزيوني ضخم بعنوان “تحدي القراءة العربي”، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي تعرضه MBC1.

يخوض أبطال التحدي منافسات معرفية وشخصية عدة، تظهر قدراتهم وتقدمهم كنماذج شبابية ملهمة في الوطن العربي، وتختبر حجم الاستفادة من قراءاتهم على مدار العام، وذلك خلال ثمانية أسابيع متتالية.

الجدير بالذكر أن أكثر من 13 مليون طالب وطالبة من 49 دولة عربية شاركوا في هذا التحدي، خلال دورته الرابعة، وسيحصل الفائز في التحدي على مستوى العالم العربي على جائزة قيمتها نصف مليون درهم إماراتي، من أصل 11 مليون درهم هي القيمة الكلية لجوائز تحدي القراءة العربي.