- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: يتنافس 16 طالباً وطالبة عبر سلسلة من التحديات والاختبارات على الفوز باللقب ضمن برنامج تلفزيوني ضخم بعنوان “تحدي القراءة العربي”، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي تعرضه MBC1.
يخوض أبطال التحدي منافسات معرفية وشخصية عدة، تظهر قدراتهم وتقدمهم كنماذج شبابية ملهمة في الوطن العربي، وتختبر حجم الاستفادة من قراءاتهم على مدار العام، وذلك خلال ثمانية أسابيع متتالية.
الجدير بالذكر أن أكثر من 13 مليون طالب وطالبة من 49 دولة عربية شاركوا في هذا التحدي، خلال دورته الرابعة، وسيحصل الفائز في التحدي على مستوى العالم العربي على جائزة قيمتها نصف مليون درهم إماراتي، من أصل 11 مليون درهم هي القيمة الكلية لجوائز تحدي القراءة العربي.
- يعرض برنامج “تحدي القراءة العربي” على MBC1، كل جمعة في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساء بتوقيت السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر منافسات حماسية بين 16 طالبًا وطالبة على الفوز باللقب ضمن برنامج “تحدي القراءة العربي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.