“البرنس” محمد رمضان في رمضان ٢٠٢٠

Sep 26, 2019
أعلن الفنان محمد رمضان أنه تعاقد على بطولة مسلسل جديد ليخوض به السباق الرمضاني 2020 من تأليف واخراج محمد سامي الذي سبق وتعاون معه في مسلسل “الاسطورة” في رمضان 2018.
المسلسل من انتاج شركة “سينرجي” ومن المتوقع ان يحمل مبدئياً اسم “البرنس” بحسب “اليوم السابع”.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” في رمضان 2019 حيث شارك في بطولته حلا شيحة، أحمد صيام، ماجد المصري، منى عبد الغني وآخرون، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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