حمى طلاق النجمات تنتشر في 2019.. إليك أبرز الأسماء (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد عام 2019 حالات طلاق صادمة في الوسط الفني نظرًا لكثرتها مقارنة مع الأعوام السابقة بحسب المتابعين، رغم أنه لا توجد حصيلة نهائية لعدد حالات الانفصال بين النجمات والنجوم.

واختارت فنانات الانفصال سرّا وفي هدوء تام بعيدًا وسائل الإعلام والسوشال ميديا، ثم أعلن بعد ذلك ليفاجئن الجمهور، وبعضهن كانت هناك مؤشرات على انفصالهن نتيجة الخلافات التي انتشرت على مواقع التواصل، أو من خلال التصريحات والاتهامات ليقع الانفصال في النهاية.

الفيديو التالي يعرض لكِ أبرز حالات الطلاق التي شهدها الوسط الفني في عام 2019، كان من بينها أحمد سعد سمية الخشاب، وأحمد عبدالله محمود وسارة نخلة، هنا شيحة وأحمد فلوكس، وكذلك زارا البلوشي وسمير عارف، ونادين نسسيب نجيم، وغيرهم الكثير.