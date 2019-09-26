تعرف على الفنانات الأكثر رومانسية مع أزواجهن خلال الفترة الماضية

لفتت العديد من النجمات أنظار الجمهور في الفترة الأخيرة برومانسيتهن مع أزواجهن، وبتصرفاتهن العفوية، أحدثهن الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تصدرت حديث "سوشيال ميديا" بعد تقبيلها ليد زوجها على المسرح في حفلها بالسعودية.

نستعرض معكم أبرز النجمات اللاتي خطفن الأنظار برومانسيتهن الفترة الماضية:

شيرين عبد الوهاب وزوجها

تصدرت قبلة الفنانة شيرين عبد الوهاب، ليد زوجها حسام حبيب، في حفلها بالسعودية حديث الجمهور، ولفتت انتباههم إلى رومانسية نجمتهم نحو شريك حياتها، حيث لم تسبقها أي من النجمات بهذه الخطوة على المسرح.

شيرين لم تتردد طيلة العام في التعبير عن محبتها واحترامها الكبير لزوجها من خلال مقاطع الفيديو المتداولة لها في كواليس حفلاتها أو عبر الصور التي تشاركها مع الجمهور عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

أنغام وزوجها أحمد إبراهيم

منذ إعلان المطربة المصرية أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، هذا العام، لم تنفك بالتعبير عن رومانسيتها له أمام الجمهور وفي مختلف المناسبات التي ظهرت برفقته فيها، حتى أنها تبادر إلى نشر صور لهما معًا عبر حساباتها على سوشيال ميديا، بينها صورة وهي تتكئ على كتفه، أرفقتها برسالة رومانسية جدًا عكست مدى عشقها لزوجها.

سيرين عبد النور وزوجها

وتنضم للقائمة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي تشارك جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بلحظاتها ومناسباتها العاطفية برفقة زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، وتنشر دومًا صورها برفقته بلقطات فائضة بالحب.

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سيرين عبد النور ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برومانسية تامة وترقص معه على وقع إحدى أغنياتها.

بلقيس فتحي وزوجها

وعلى الرغم من امتناع بلقيس فتحي، عن نشر صورها مع زوجها بشكل مكثف عبر حساباتها على سوشيال ميديا، إلا أن عددًا من الصور نشرتها هذا العام في إجازتها الصيفية كانت كفيلة بإظهار مدى رومانسيتها الكبيرة مع زوجها.

فرح الهادي وعقيل الرئيسي

ولا تهدأ الممثلة الكويتية بشكل متواصل في التعبير عن رومانسيتها لزوجها عقيل الرئيسي، عبر "إنستغرام" والذي يفيض بمشاعرها المشتعلة نحوه.

فرح الهادي تطل من وقت لآخر على الجمهور بـ"فيديوهات" تتحدث فيها عن مدى شغفها بزوجها، كما تبرز دلالها له من خلال إغداق الهدايا الثمينة عليه في مناسبات متعددة، ويبادلها الأمر نفسه.

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