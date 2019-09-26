أنغام تصوّر “يا ريتك فهمني” .. من المخرج؟

بعد سبعة أشهر على اطلاق الفنانة المصرية أنغام ألبومها الغنائي “حالة خاصة جداً” والذي ضم 14 أغنية أطلقتها جميعاً على طريقة ليريك فيديو،

كشفت أنغام الى أنها ستصور قريباً أغنية “يا ريتك فهمني” على طريقة الفيديو الكليب تحت اشراف المخرجة اللبنانية انجي جمال في تعاون اول بينهما.

Advertisements

الأغنية رومانسية مليئة بالاحساس، حققت على قناة شركة روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب أكثر من 16 ملايين مشاهدة، فكيف ستطل أنغام بعدسة ورؤية المتميزة انجي جمال؟

نذكر ان أغنيات ألبوم أنغام هي: ليلي – حالة خاصة جدا – هتقول لربنا ايه – حبايبنا – على حسك في ايامي – ولا دبلت – نزوة – بتوصفني بتكسفني – هدنة – اساميك الكتيرة – متطمنة – هبدأ من الاخر – بقول نسياك – ياريتك فاهمني.

نشير أن أنغام كانت قد احيت حفلاً بمناسبة العيد الوطني السعودي يوم الأحد 22 سبتمبر في “مركز الأمير سلطان الثقافي” بمدينة جازان.