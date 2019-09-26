بدور البراهيم: أين أنتم من تعنيف الطفلة رغد وأخواتها؟.. وأمسكت بخصري لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، على منتقديها بسبب ظهورها في مقاطع فيديو يعتبرونها مثيرةً للجدل، معربةً عن اندهاشها من صمت المنتقدين تجاه قضية تعنيف الطفلة رغد وأخواتها، قائلةً: "قضيتهم إنسانية لأنَّ الأم والأب حصلوا على دين بغرض تدشين مشروع ولكنه فشل وسجنوا".

واستطردت بدور في لقاء تلفزيوني أنّها تتعرض للكثير من الانتقادات رغم أنّها بكت عندما شاهدت قضية رغد وأخواتها كونها قضيةً إنسانية، موضحةً أنّها لم تأخذ اهتمام المشاهير ولم يتحدث أحدٌ عنها.

وأكدت أنَّ المنتقدين لها يتناولون سفاف الأمور ويتركون الأهم، كاشفةً عن تفاصيل جديدة في قضية تعنيف الطفلة رغد وأخواتها فقالت: "تحدثت معي إحدى أقاربهن وأخبرتني بأنَّ الأم والأب لا زالا في السجن ولم يخرجا والبنات معنفات، وأصبحت حالتهن الصحية مذرية ولديهن جفاف وتضخم في الكبد وكنَّ يجلسنَّ عند أحد أقاربهن معنفات ثم تم نقلهن للمستشفى، وين المشاهير منهن ولا مفيش غير بدور البراهيم؟".

وبشأنِ تعرضها للانتقادات في مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخراً ممسكةً خصرها، قالت إنّها فعلت ذلك لتحفيز الشباب لأنّها كانت تعرض إعلان لمنتج عن التنحيف.

وتابعت الفاشينيستا السعودية، قائلةً: "أمسكت خصري لتحفيز الشباب والبنات وهذا ليس به شيء والأمر أخذ أكبر من حجمه"، مردفةً: "لن أتغير وسأتصرف بعفويتي ومن يعجبه تصرفي أهلا به ومن لا يعجبه يعرف جوابي".

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ورداً على إثارة الجدل بشأن طلبها مهر بقيمة مليون دولار لمن يريد الزواج منها، أوضحت أنها تلقت تعليقاتٍ مستفزة من المتابعين الذين تُصنفهم على ثلاثة أصناف هم المرضى ومن لديهم نقص والمستقعدين.

وأردفت الفاشينيستا السعودية، قائلةً: "مهر المليون دولار لم يكن تقدير لكياني أو قيمتي بل هو مهري لأنَّ لا يسوى ملايين الدنيا وإذا قلت مليون إيه اللي فيها أحس هذا من حقي لأنني لم أقول يا جماعة الخير أبغى أتزوج ومهري كذا".

وكشفت أنَّ بعض الذكور المتحولين والناعمين والمتعاطين نعل الذين طلبوا الزواج منها لا يهمونها، مبينةً أنَّ الشخص الذي طلب الزواج عبر مقطع فيديو ودفعه المهر الذي طلبته قال أنه متعاطي نعل وأن هذا لا يستحق منها الرد ولن تنزل إلى مستواه.

وهنأت بدور البراهيم، الفنانة السعودية جود عزيز، لارتدائها الحجاب، وعلقت: "ألف مبروك لارتدائك الحجاب وكل إنسان يقف مع نفسه ويعيد حساباته وهي خطت خطوة جيدة وتحجبت ولا أدري لماذا هاجموني ولكن هدفي ليس إرضائهم".