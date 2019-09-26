نشوى مصطفى آخرُهم.. تهديداتٌ بالقتل تعرّض لها مشاهير لهذه الأسباب (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض العديدُ من نجوم الفن والمشاهير لتهديدات بالقتل أو الخطف، وغيرها، خلال مسيرتهم الفنية، بسبب مشاركتهم في مسلسلات، وكذلك لأسباب مجهولة، كان آخرهم الفنانة المصرية نشوى مصطفى.

وأكّدت الفنانة نشوى أنها صُدمت بالواقعة، فحرّرت محضرًا ضد المُهدِّد لإثبات الحادثة، من أجل إلقاء القبض عليه، فيما رفضت الكشف عن تفاصيل الرسائل التهديدية التي تلقتها.

ولم تكن "مصطفى" الفنانة الأولى التي تتعرّض لمثل هذه التهديدات، فقد سبقها العديد من النجوم، كان أبرزهم الفنان عادل إمام، وكذلك ناصر القصبي، بسبب بعض المسلسلات التي شاركوا فيها.

الفيديو التالي يعرض أبرز النجوم الذين تعرّضوا للتهديدات.. شاهدي!