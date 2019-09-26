القاهرة - لايف ستايل
حرصت الممثلة المصرية الهام شاهين على مشاركة صديقتيها النجمة كارول سماحة، والكاتبة كلوديا مرشليان، نجاح عملهما السّينمائيّ الجديد "بالصدفة"، مؤكّدة على عمق صداقتهما، مُعربة عن استعدادها للمشاركة في عمل من كتابة مرشليان، كونها تدرك أيّ شخصية تناسبها.
كما عبّرت الممثلة الهام شاهين عن رأيها بما يحدث في مصر، مؤكّدة تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصريّ، لافتة الى أنّ ما يحصل مجرّد حركات تافهة سوف تنتهي قريبًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تدعمُ سماحة وكلوديا مارشليان وتعطي رأيها بالمظاهرات في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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