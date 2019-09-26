إلهام شاهين تدعمُ سماحة وكلوديا مارشليان وتعطي رأيها بالمظاهرات في مصر

حرصت الممثلة المصرية الهام شاهين على مشاركة صديقتيها النجمة كارول سماحة، والكاتبة كلوديا مرشليان، نجاح عملهما السّينمائيّ الجديد "بالصدفة"، مؤكّدة على عمق صداقتهما، مُعربة عن استعدادها للمشاركة في عمل من كتابة مرشليان، كونها تدرك أيّ شخصية تناسبها.

كما عبّرت الممثلة الهام شاهين عن رأيها بما يحدث في مصر، مؤكّدة تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصريّ، لافتة الى أنّ ما يحصل مجرّد حركات تافهة سوف تنتهي قريبًا.

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