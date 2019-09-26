إليسا وتركي آل الشيخ يدخلان في حرب كلامية من خلال التعليقات على "تويتر"

نشبت مشادّة كلامية بين رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، والفنانة اللبنانية إليسا على "تويتر".

البداية كانت حينما كتبت إليسا تعليقًا تقول فيه :"عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبًا، ليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك؛ لأنني حيث أنا أستحق أن أكون".

لكن هذه الرسالة المبطنة لم ترق لآل الشيخ الذي اعتقد أنه المقصود فرد عليها قائلًا :"‏‎عشان كذا لم تستحقي ان تدعي".

وأضاف :"‏‎‎خليها حره ... عليكي بالعافية ... المملكة لا يستحق أن يطأ ترابها الغالي الا من يستحقه ! مبروك رديت عليك عشان يعطوك حفنه من المال زياده لكي تنبحي".

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غير أن إليسا عادت وردّت: "بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي"، وأضافت أيضا: "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبًا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة"، ليرد آل الشيخ على التغريدة مجددًا:" ما بننتظر محبتك ... محبتك خليها ليكي ... ولا شكر على واجب".

على الجانب الآخر؛ تستعد إليسا لطرح ألبومها الجديد أواخر العام الجاري وتتعاون من خلاله مع أمير طعيمة، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعلي المولى وغيرهم.

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