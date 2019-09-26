شكرا لقرائتكم خبر عن بدء معاينات ديكور "الفتوة" لـ ياسر جلال فى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال فى معاينات أماكن التصوير داخل منطقة القلعة استعداداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة عقب الاستقرار على الأبطال الذين يشاركون جلال فى المسلسل، ويواصل مخرج العمل حسين المنباوى فى معاينة العديد من الأماكن داخل القاهرة، حيث تدور أحداث المسلسل خلال فترة الخمسينات.

ويكرر ياسر جلال تعاونه مع نفس فريق عمل مسلسله العام الماضى، إذ يتعاون مع هانى سرحان مؤلفاً للمسلسل، وحسين المنباوى مخرجاً، وجاء تكرار التعاون بين الثلاثى ليستثمروا نجاح العام الماضى، بعدما قدموا عملا درامياً مميزاً بشهادة الجمهور والنقاد ورواد التواصل الاجتماعى.

وفى سياق متصل، أوشك المؤلف هانى سرحان على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى، ليعقد بعدها فريق العمل جلسات عمل بقيادة حسام شوقى مدير عام سينرجى للاتفاق على الخطوط المبدئية للمسلسل.