شكرا لقرائتكم خبر عن "غايب عنى"و"مابكرهوش"و"ملك الرومانسية".. أجدد أغانى النجوم العرب باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه خلال الفترة الحالية بعض نجوم الغناء بمختلف الدول العربية إلى الغناء باللهجة المصرية، سواء فى أغنيات "سينجل" أو ألبوماتهم الجديدة، وهذا ليس بجديد عليهم، بل سبق وتغنى مطربون عرب في زمن الفن الجميل باللهجة المصرية بل وهى التى ساهمت فى انتشارهم عربيا منهم فيروز، وصباح، وفريد الأطرش وغيرهم، وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أجدد الأغانى التى يقدمها النجوم العرب باللهجة المصرية.

ديانا حداد:

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة بعنوان "جمالو"، والتى أطلقتها الفترة الماضية، وهى الأغنية التى تعتبر عودة لديانا باللهجة المصرية بشكل رومانسى، وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.



ديانا حداد

جورج وسوف:

يستعد أيضا سلطان الطرب جورج وسوف لطرح أغنية "سينجل" جديدة باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.



جورج وسوف

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راغب علامة:

يستعد النجم الغنائى الكبير راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "ملك الرومانسية"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.



راغب علامة

إليسا:

انتهيت النجمة اللبنانية إليسا​ من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل طابع رومانسى من ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الألبوم برأس السنة.



إليسا

لطيفة:

يتعاون الملحن محمود أنور، مع الفنانة التونسية لطيفة، فى ألبومها الجديد، بأغنية باللهجة المصرية تحمل اسم "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.



لطيفة

صابر الرباعى:

يتعاون الشاعر الغنائي هشام صادق أيضا مع المطرب التونسى صابر الرباعى فى ألبومه الجديد، بأغنية باللهجة المصرية، ستكون من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.



صابر الرباعى

محمد فضل شاكر:

انتهى الفنان اللبنانى محمد فضل شاكر، من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "غايب عنى" باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور.