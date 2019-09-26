هند صبري: "الجمهور اتفاجئ بأدائي في حلم نورا.. وقالوا هند مانسيتش التونسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عبرت النجمة هند صبري عن سعادتها بردود الفعل التي حققها فيلمها التونسي "حلم نورا"، الذي يعرض الاَن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ومن قبلها في مهرجاني "تورونتو" و"سان سباستيان".

وقالت هند: "شخصية نورا مختلفة وجديدة عليا تمامًا لأنها المرة الأولى التي أجسد فيها شخصية فتاة تنتمي لهذه الطبقة الشعبية، كما أن السينما في تونس لا تتعرض لهذه الطبقة كثيرا في الأفلام، وإن كان الوضع قد تغير قليلا بعد الثورة، وأصبح هناك اهتمام أكبر بهذه الطبقة".

وأضافت: "أكثر ما أثار إعجابي ردود فعل التوانسة اللي اتفاجئوا بأدائي، وقالوا بعد الفيلم هند مانسيتش التونسي، وده لأني بشكل عام مقلة في الأعمال التونسية، حتى إن شخصيتي في فيلم زهرة حلب كان مختلف تمامًا عن شخصية نورا".

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واستطردت: "الحقيقة أن أعمالي في مصر منذ قدومي حتى الاَن جعلتني أكثر مرونة مع أدواري في السينما التونسية، وجعلت الموضوع أسهل بكثير، خاصة أن السينما المصرية أتاحت لي الفرصة في تقديم أدوارًا متنوعة".

يتناول الفيلم قصة نورا التي تعمل في قسم التنظيف بأحد المستشفيات، من أجل كسب قوتها وتربية أبناء الثلاثة، بينما يقضي زوجها جمال عقوبته في السجن، تقابل الأسعد الذي يصبح حب حياتها وحلمها، وخلال انتظار الحبيبين إنهاء إجراءات طلاق نورا، يتعرض حلمهما للخطر بإطلاق سراح جمال.

الفيلم يشارك في بطولته هند صبري، إيمان الشريف، حكيم بو مسعودي، لطفي العبدلي، ومن إخراج هند بوجمعة .يذكر أن الفيلم يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة خلال دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الجاري.