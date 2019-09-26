صورة| إيميه صياح تستعترض حملها بفستان أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة لها تستعرض بها حملها. وظهرت إيميه في الصورة وهي ترتدي فستان باللون الأسود، وظهر انتفاخ بطنها بشكل واضح. Advertisements وكانت إيميه صياح قد أعلنت عن حملها في 15 سبتمبر الماضي بصورة مع زوجها رجل الأعمال فريد النجار. وانهالت التهاني على إيميه صياح من نجوم الوسط الفني، فكتبت لها الفنانة داليدا خليل: "ألف مبروك يا حبيبي"، وكتبت الفنانة شكرات مرتجي: "تقبريني".

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