تراند اليوم : تعرف علي.. تفاصيل هجوم الفنان كريم فهمي علي إتحاد الكرة

شن الفنان كريم فهمى هجوما شرسا على اتحاد الكرة بسبب ازمة المصري الدولي محمد صلاح فى التصويت لافضل لاعب فى العالم.

وقال كريم فهمى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “طبعا مش محتاج اقول ان الراجل ده من انجح الناس اللي في مصر ان مكانش انجحهم، كل الجدل اللي حصل في التصويت وان فيه تقصير من الجانب المصري لو صح تبقي كارثه اننا منقفش معاه وسيبك بقي من فكرة حرية الرأي لان كل لعيب بلده ساندته حتي لو مش هو الافضل.

وأضاف كريم فهمى قائلا : اما بقي بخصوص الصحفي هاني دانيل لو زي ما سمعنا التفاصيل كده و طلعت حقيقه يبقي احنا في كارثه و غل و حقد و قرف .. محمد صلاح لو كان في ايدي تصويت كنت اديتلك صوتي ميت مره مش انا بس و معظم الشعب المصري اللي فيه مرضي نفسيين حوالينا مش حابيين النجاح و بيسيطر عليهم الحقد و الغل”.