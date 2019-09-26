تراند اليوم : ها هنتصور إيه النهاردة… تامر حسني يشارك جمهوره موقف طريف له في الجيم

يتواصل الفنان تامر حسني مع الجمهور، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

استعان تامر حسني، بخاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي Instagram، ليحكي موقفًا طريفًا مر به بالجيم، قائلًا: ‏‏”بالنسبة لصديقي اللي جنبي في الصورة، هو الحقيقة مواظب على حاجة عجباني جدًا، كل ما بيعرف إني بتمرن في حتة بيجي ‏يمسك الحديد بذمة وحماس، وياخد الصورة ويمشي، بيجي الجيم يلعب صور ويمشي، بقيت أقوله كل مرة بدل هنلعب إيه ‏النهاردة، ها هنتصور إيه النهاردة”.‏

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يذكر أن تامر حسني انتهى من تصوير فيلم “الفلوس”، ومن المقرر عرضه يوم 2 أكتوبر المقبل بالسينمات.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

من ناحية أخرى يستعد الفنان تامر حسني لتصوير فيلم سينمائي جديد، والذي يحمل اسم “مش أنا”، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية لها في السينما