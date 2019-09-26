شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري عمرو دياب يحيي اليوم حفلا خاصا في الجونة والان مع التفاصيل
يحيي اليوم الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا خاصا في الجونة، ومن المقرر أن يحضر القائمون على مهرجان الجونة السينمائي ونخبة كبيرة من النجوم المشاركين بالمهرجان.
ويقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه مثل "يوم تلات، ده لو اتساب، أحلى وأحلى" وغيرها من الأغاني.
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الخميس الماضي، وتستمر فعالياتها حتى الجمعة 27 سبتمبر الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز هامة في مهرجانات دولية مختلفة.
وحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.
ويشارك في دورة هذا العام الفنان المصري الكندي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، الذي حقق إيرادات كبيرة جدًا في شباك التذاكر سواء في هوليود أو حول العالم.
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