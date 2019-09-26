7 معلومات صادمة عن الجوكر.. قتل 3 آلاف شخص

مر حوالي 80 عاماً تقريباً على أول ظهور لشخصية الجوكر في قصص البطل الخارق "باتمان" المصورة، ورغم ذلك ما زالت الشخصية في أوج شهرتها وشعبيتها عالمياً، بدليل طرح أكثر من نسخة سينمائية للجوكر، ستعرض دور السينما أحدثها قريباً.

خاضت شخصية الجوكر تطورات كثيرة منذ عام 1940 وحتى الآن، إذ كان يطلق عليه في البداية Clown Prince of Crime "المهرج أمير الجريمة"، والآن أصبح الجوكر عدو باتمان الأشهر والأقوى.

ورغم ظهور الجوكر المتكرر في أفلام شركة دي سي للقصص المصورة، فإننا ما زلنا لا نعرف الكثير عن الشخصية.

وفي تقرير لموقع "سكرين رانت" الأمريكي، تم رصد أبرز المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن شخصية الجوكر والممثلين الذين لعبوا الدور.

1- هارلي كوين ليست أول مساعد للجوكر





يظن أغلبنا أن أول مساعد للجوكر هي شخصية الطبيبة هارلين كوينزل، التي عرفناها باسم هارلي كوين، إلا أنه في الحقيقة مهرج صغير الحجم يدعى "جاجي" كان يعمل في السيرك إلى أن تم استبداله، فقرر "جاجي" مهاجمة الفتاة التي حلت محله أمام عين الجوكر، الذي انبهر بما رأى وقرر التعاون مع "جاجي"، ثم أُلِقي القبض عليه، فحلت هارلي كوين محله.



2- قتل أكثر من 3 آلاف شخص





قتل الجوكر عشرات الأشخاص في رحلته الإجرامية، لكن الرقم بالتحديد لا يعرفه أحد.

وفقاً لقصة The Joker: Devil's Advocate "الجوكر: محامي الشيطان" التي طرحت عام 1996، قتل الجوكر أكثر من 2000 شخص، ونظراً لكون القصة صدرت في التسعينيات فمن المفترض أن العدد الآن أكثر من 3000 شخص.

3- مستلهم من الممثل الألماني كونراد فايت





وضع الفنانون جيري روبنسون، بيل فينجر، وبوب كين، حجر الأساس لشخصية الجوكر بخلقها ورسمها في عالم القصص المصورة، إلا أن الممثل الألماني كونراد فايت هو صاحب الفضل في ظهور الشخصية بالشكل الذي نراه حالياً.

واستمد الرسام بيل فينجر شكل شخصية الجوكر بمكياجه الملون وابتسامته الواسعة من صورة للممثل الألماني خلال تصويره فيلم The Man Who Laughs "الرجل الذي يحلم" التي صدرت عام 1928.

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4- قتل روبن مساعد باتمان







بعد انتهاء حقبة فرانك ميلر للقصص المصورة، أراد الجمهور حبكة أكثر سوداوية لقصص جوكر وباتمان، وعنها قررت شركة دي سي قتل شخصية روبن (مساعد باتمان) على يد الجوكر بدم بارد.

5- صمم هيث ليدجر مكياج الجوكر بنفسه





نال فيلم The Dark Knight "ذا دارك نايت" للمخرج كريستوفر نولان، عام 2008 ترشيحاً مستحقاً لأوسكار أفضل مكياج، إلا أن صناع الفيلم يدينون بالشكر للممثل الراحل هيث ليدجر الذي ابتكر المكياج بنفسه.

اختار "ليدجر" بنفسه البودرة البيضاء التي، وضعها على وجهه من متجر للأدوية، وقام بعمل مكياج الشخصية، وخلال التصوير قام خبراء المكياج بتقليد اللوك الذي ابتكره كل يوم.

6- الجوكر صنع شهرة جاك نيكلسون



لعب الممثل الأمريكي جاك نيكلسون شخصية الجوكر في فيلم "باتمان" للمخرج تيم بيرتون عام 1989، وفي ذلك الوقت قرر تخفيض أجره من 10 إلى 6 ملايين دولار، في مقابل الحصول على نسبة من أرباح الفيلم بعد عرضه، ونسبة من أي أجزاء مستقبلية للسلسلة، وهو ما يعني تلقيه نسبة من أرباح سلسلة كريستوفر نولان أيضاً.

وصلت نسبة أرباح "نيكلسون" وحده من السلسلة إلى 100 مليون دولار، لا عجب أنه يصرح دوماً أن الجوكر أحب أدواره إلى قلبه.

7- الشرير الوحيد الذي فاز بالأوسكار



ترشح فيلم "ذا دارك نايت" للعديد من جوائز الأوسكار، إلا أن الممثل هيث ليدجر (الجوكر) هو الوحيد الذي تمكن من الفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره.



