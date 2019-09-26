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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العرض الأول لفيلم الخيال العلمى "Lucy in the Sky" فى لوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طُرح فيلم الدراما والخيال العلمي "Lucy in the Sky" للنجمة ناتالي بورتمان بصالات السينما حول العالم.
أحداث القصة تدور حول رائدة الفضاء (لوسي كولا) أثناء عودتها من مهمة فضائية تمثل تغيير حياتي جذري لها، وفي طريق العودة تبدأ المشاكل في الظهور في الفصل بين الواقع والخيال لها.
الفيلم من بطولة: ناتالي بورتمان، جون هام، زازي بيتز، دان ستيفنز، إلين بيرستين، تيج نوتارو، ﺇﺧﺮاﺝ نواه هاولي.
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