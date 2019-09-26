شكرا لقرائتكم خبر عن تود فيليبس يرد على مخاوف المعجبين من فيلم الـ Joker .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مقابلة مع وكالة Associated Press الأمريكية رد المخرج تود فيليبس على المخاوف التي تحوم حول فيلمه، بسبب مشاهد العنف الذى يحتويه، بالإضافة إلى تحذير المباحث الفدرالية جنودها FBI من حضور الفيلم.

وقال فيليبس ردا على سؤال حول ما إذا كان يفهم لماذا قد يخاف الناس من الذهاب إلى الفيلم، وقال " أعتقد أن حادث إطلاق النار في دارعرض مدينة أورورا أثناء عرض فيلم Batman، هو السبب، هو حادث مؤسف ورهيب، ولا اعتقد أننا يمكننا أن لوم الفيلم على الحادث".

وأضاف فيلبس " إذا أجريت بحثًا عن جيك هولمز الشخص الذى أطلق النار في أورورا، وقتل 12 شخص، وأصيب 70 آخرون، فستجد أنه لم يكن يمثل شخصية الـ joker، حيث أنه صبغ شعره بالأحمر، ويتصرف بـ عشوائية وغرابة، وبالتالي كان من الواضح أنه كان يعاني من انهيار عقلي".

وصرح فيلبس "أن الفيلم لايزال يدور في عالم خيالى لا يمت للواقع بصلة، وبالتالي فإن الـ Joker شخصية خيالية في عالم خيالي موجودة منذ 80 عامًا. "

وقارن فيليبس فيلم الـ Joker بـ John Wick 3 ، وهو فيلم إثارة وأكشن من بطولة كيانو ريفز، الذي وصفه بأنه "فيلم أكشن عنيف بلا مبرر"، ويحتوى على مشاهد قتل متعددة، بما في ذلك تبادل لإطلاق النار النهائي، حسبما نشر موقع " cnet ".

Advertisements

ومن المقرر أن يطرح فيلم الجوكر في مصر يوم 2 أكتوبر وأسترليا يوم 3 من نفس الشهر، و 4 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هوليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

وسيضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.