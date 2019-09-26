شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم ليام نيسون الجديد Ordinary Love قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الشركة المنتجة لفيلم Ordinary Love البرومو التشويقى الأول للفيلم الذى يقوم ببطولته النجم ليام نيسون، حيث يسلط الضوء على مرض السرطان من خلال قصة حب رومانسية للغاية بين ليام نيسون من جهة وبطلة العمل ليزلي مانفيل. ليزلي تلعب دور سيدة مصابة بسرطان الثدي، وهو ما يترتب عليه صدمة شديدة لها مما يجعل زوجها الذى يلعب دوره ليام نيسون يقف بجوارها مواجهين المرض خلال العمل الذى تدور قصته حول مواجهة اثنين من الطبقة المتوسطة للمرض وكيفية محاولتهما العيش معه.

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