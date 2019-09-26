11 أكتوبر.. آخر عروض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يختتم الفنان سامح حسين، آخر عروض مسرحيته "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، لتبدأ جولاتها في عدد من المحافظات.

"المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وهى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدورأحداثها حول شاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذى أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذى قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

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وتعد تلك الرواية من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسى فولتير، وتعكس نظرته، حيث تتبنى الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط، والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755 .

مسرحية "المتفائل" تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومى، ويخوض بطولتها سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.