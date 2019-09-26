لاميتا فربنجية بـ"الراستا" في جامايكا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة لها. وظهرت لاميتا في الصور، بإطلالة غريبة، إذ ظهرت على الشاطئ بملابس صيفية وشعر الراستا. يُذكر أن الفنانة لاميتا فرنجية، تقضي إجازتها الصيفية في جامايكا.

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