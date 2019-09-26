أقل من 7 ملايين جنيه.. هذا ما حققه فيلم "الكنز 2" في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير" إيرادات بلغت 6 ملايين و46 ألف جنيه، بعد 7 أسابيع من عرضه خلال أيام عيد الأضحى، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

"الكنز- الحب والمصير" تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين، إخراج شريف عرفة.