شاهد.. ريا ابي راشد تحتفل بعيد ميلاد ويل سميث وتغنى معه!

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 05:43 صباحاً - نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه مع النجم العالمي ويل سميث وهي تحتفل بعيد ميلاده على السجادة الحمراء، في إحدى المهرجانات السينمائية التي يتم إقامتها في دولة المجر.

وعلقت “ريا” على الفيديو، قائلة: “أحتفل بعيد ميلاد ويل سميث وأغني لك (Happy Birthday) وكل عام وأنت بخير يا رجل العذراء”.

وظهرت “ريا أبي راشد” في الفيديو، وهي تغني للنجم العالمي ويل سميث أغنية “Happy Birthday” لينتهي لقائها به على السجادة الحمراء بحضن وقبلة.