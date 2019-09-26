كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 05:43 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سعودي سُئل “أين تقع السعودية”، ليرد بإجابة غير متوقعة. وبحسب المقطع المصور المتداول؛ فإن الطفل السعودي وفي ردة فعل عفوية سُئل في أحد البرامج “أين تقع السعودية؟”. فما كان من الطفل إلا أن رد بسرعة وتلقائية، “لن تقع السعودية” بمعنى انها لن تسقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طفل يجاوب بطريقة غير متوقعة على سؤال “اين تقع السعودية”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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